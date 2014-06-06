ООН прогнозирует в этом году новый рекорд мирового производства зерновых

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) распространила доклад о состоянии мировых продовольственных рынков, сообщает УкрАгроКонсалт.

В докладе отмечается, что в 2014 году ожидается сокращение мирового производства злаковых культур по сравнению с прошлым годом, которое, тем не менее, составит 2,468 млн тонн, что может стать очередным рекордом.

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