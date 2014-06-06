Варшава рассчитывает 10 июня договориться с Киевом о поставках польского мяса

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе польского министерства.

"Целью визита является проведение переговоров с министром сельского хозяйства и руководством ветеринарных служб Украины на тему возможности возобновления экспорта свинины и говядины из Польши в Украину", - отметила пресс-служба.

В министерстве не уточнили, планируется ли подписать по итогам визита документ, разрешающий экспорт.

Пресс-служба сообщила, что в ходе визита министр намерен подписать договор о реализации программы по борьбе со сказом животных в Украине в 2014 году.

По данным польского министерства, запланированный ранее на 4 июня визит Савицкого в Киев для переговоров на тему отмены эмбарго был перенесен из-за его травмы.

Как сообщал УНИАН, в конце мая Савицкий заявлял, что рассчитывает на подписание протокола, отменяющего запрет на поставки польской свинины и говядины, во время его визита в Киев 4 июня.

В середине мая министр экономического развития и торговли Украины Павел Шеремета заявлял, что запрет на поставки польского в мяса может быть отменен после соответствующего аудита, который, по его словам, должен был быть проведен за "несколько недель". Украинские власти запретили поставки польской свинины с февраля текущего года, а говядины - с 2006 года.

В прошлом году Польша продала в Украине свинины на 33 млн евро при стоимости всего сельскохозяйственного экспорта на украинский рынок в 457,7 млн евро и экспорта всех товаров в 4,3 млрд евро.