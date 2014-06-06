Мировые цены на пшеницу снизились благодаря бесперебойным поставкам из Украины

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) в мае зафиксировала снижение мировых цен на пшеницу, которые повышались в предыдущие несколько месяцев из-за нестабильной политической ситуации в Украине, но в прошлом месяце пошли вниз благодаря бесперебойным поставкам зерна из страны, говорится в сообщении ФАО.

"В мае у нас были опасения по поводу неблагоприятных погодных условий, особенно в США, и геополитической напряженности в Черноморском регионе, но во второй половине мая мы наблюдали снижение цен на пшеницу благодаря улучшению погодных условий и бесперебойным поставкам из Украины», - приводятся в сообщении слова старшего экономиста ФАО Абдолреза Аббасиана.

При этом в организации также отметили снижение цен на кукурузу, что обусловлено благоприятными погодными условиями и хорошими видами на урожай будущего года.

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Как сообщал УНИАН, эксперты прогнозируют урожай зерновых в Украине в 2014 году на уровне 57-62 млн тонн против 63,3 млн тонн в 2013 году.

Аннексия Россией украинского Крыма, в котором находятся несколько перевалочных комплексов, а также агрессия пророссийски настроенных террористов в восточных регионах Украины вызывала у экспертов опасение относительно того, сможет ли страна экспортировать ожидаемые 33 млн тонн зерна в 2013-2014 маркетинговом году (июль 2013-июнь 2014 года). Тем не менее, к концу мая отечественные аграрии поставили за рубеж более 30 млн тонн зерновых.

