Россия усилила контроль за сырами еще одного украинского завода

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации (Россельхознадзор) ввело режим усиленного лабораторного контроля над молочной продукцией производства "Миргородского сыродельного комбината", входящего состав одного из крупнейших производителей этой продукции в Украине группу " Милкиленд".

Согласно сообщению на сайте ведомства, причиной ужесточения контроля стало обнаружение в сырах комбината антибиотиков тетрациклиновой группы.

Как сообщал УНИАН, в апреле Роспотребнадзор запретил ввоз на территорию РФ молочной продукции украинских предприятий «Рось» филиал «Ахтырский сыркомбинат», «Пирятинский сыркомбинат», «Гадячсыр», «Золотоношский маслодельный комбинат» и «Техмолпром» в связи с несоответствием техническому регламенту на молоко и молочную продукцию. Вслед за Россией аналогичное решение принял Казахстан.

Вслед за этим, 13 мая Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставку продукции Пирятинского сырзавода в РФ.

Таким образом, с учетом предыдущих ограничений, введенных Россельхознадзором и Роспотребнадзором по отношению к украинским производителям молочной продукции, беспрепятственно экспортировать «молочку» в Российскую Федерацию могут 5 из 27 сертифицированных предприятий.