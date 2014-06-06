В Украине картофель не подорожает из-за запрета Россией его поставок - аналитик

Запрет на поставки картофеля из Украины в Россию, который Россельхознадзор вводит с 16 июня, не повлечет за собой негативных последствий для украинского рынка, так как поставки в РФ этой продукции были минимальными, считает руководитель информационной аналитического проекта "АПК-Информ: овощи и фрукты" Татьяна Гетьман.

По ее словам, ежегодно Украина экспортирует в Россию около 8 тыс. тонн картофеля, тогда как рыночное потребление внутри страны составляет 2,8 млн тонн. Исходя из этого, эксперт уверена, что введенные ограничения практически не скажутся на цене украинского картофеля.

"Российский рынок, прежде всего, интересен украинским производителям раннего картофеля. В сезоны с большим внутренним производством экспорт несколько сдерживал обвал цены в Украине в летний период. При этом на ценах среднего и позднего картофеля введенный Россией запрет вообще не скажется, так как в структуре реализации этой продукции экспорт всегда занимал менее 1%", - приводятся в сообщении "АПК-Информ:овощи и фрукты" слова Гетьман.

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По словам вице-президента Украинской ассоциации производителей картофеля Сергея Рыбалко, наиболее интересными рынками сбыта картофеля для Украины являются страны Южной Европы, поскольку они производят небольшое количество этой продукции. При этом эксперт считает, что введение запрета на поставки украинского картофеля в РФ имеет исключительно политическую подоплеку.

Как сообщал УНИАН, Россельхознадзор с 16 июня ввел временные ограничения на ввоз продовольственного картофеля из Украины в Российскую Федерацию в связи с неоднократными случаями выявления карантинного для Российской Федерации объекта золотистой картофельной нематоды "Globodera rostochiensis (Woll) Behrens". При этом картофель, отгруженный до 16 июня 2014 года, подлежит к ввозу на территорию РФ по результатам карантинного фитосанитарного контроля.