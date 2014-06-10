Крымским аграриям катастрофически не хватает топлива на уборку урожая

Обеспечение сельскохозяйственной техники горюче-смазочными материалами в Крыму остается значительной проблемой.

Об этом сообщил так называемый "заместитель министра аграрной политики и продовольствия Крыма" Иван Метельков, сообщает "Крымское информационное агентство".

«На весь комплекс уборочных работ необходимо 16,9 тыс. тонн дизельного топлива, 3,6 тыс. тонн бензина и 500 тонн дизельного масла. При этом по состоянию на 6 июня запас дизтоплива в хозяйствах республики составляет всего лишь 1,1 тыс. тонн, бензина – 500 тонн. То есть 6,3 % от общей потребности», – уточнил Метельков.

Как сообщал УНИАН, 16 марта при военной и политической поддержке Российской Федерации в Крыму состоялся неконституционный и непризнанный миром "референдум" о самоопределении Крыма. По данным самопровозглашенных крымских "властей", 96,77% принявших участие в голосовании высказались за присоединение Крыма к России.

17 марта нелегитимный парламент Крыма провозгласил регион независимым суверенным государством - Республикой Крым – и обратился к России с предложением о принятии Республики Крым в состав РФ в качестве нового субъекта со статусом республики.

18 марта в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

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В конце мая министр юстиции Павел Петренко заявил, что Минюст обратился с предложением в Генеральную прокуратуру Украины рассмотреть возможность ареста и отчуждения в пользу Украины российского государственного имущества в качестве компенсации ущерба за аннексию Крыма Российской Федерацией. По словам Петренко, общая сумма ущерба, причиненного Украине аннексией Крыма Российской Федерацией, составляет 1 триллион 80 миллиардов гривень, без учета стоимости полезных ископаемых и упущенной выгоды.