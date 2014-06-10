Продажи игристых вин крымского завода "Новый Свет" упали на 90%

15:54, 10 июня 2014
Агро
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Компенсировать падение продаж через реализацию вин туристам в Крыму не удается.

Крымские виноделы несут непосильные убытки /Фото УНИАН

Продажи игристых вин завода "Новый Свет" (находится на территории оккупированного Крыма) упали на 90%, сообщила журналистам руководитель госпредприятия Янина Павленко.

"Мы сейчас имеем 10% продаж от привычного объема в этом сезоне", - отметила она, передает ИТАР-ТАСС.

По словам Павленко, резкое падение спроса связано с невозможностью поставлять продукцию в материковую часть РФ из-за отсутствия российской акцизной марки. Вместе с тем компенсировать падение продаж путем реализации вин туристам на территории аннексированного Крыма тоже пока не удается из-за меньшего, чем в прошлые годы, турпотока в регион, отметила глава предприятия.

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По ее словам, остальные крымские производители торгуют в России продукцией из старых запасов с импортной акцизной маркой. "Новый Свет" ожидает получения федеральной акцизной марки во второй половине июня 2014 года.

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