Оформить лицензию на экспорт-импорт алкоголя и табака станет проще

Текст соответствующего проекта приказа Минэкономразвития "О внесении изменений в порядок оформления и выдачи лицензий на право импорта, экспорта спирта этилового, коньячного и плодового, спирта этилового ректифицированного виноградного, спирта этилового ректифицированного плодового, алкогольных напитков и табачных изделий" опубликован на сайте министерства.

“Проект приказа разработан с целью сокращения перечня документов, необходимых для получения лицензии на право осуществления импорта, экспорта спирта, алкогольных напитков и табачных изделий, и приведения нормативной базы в соответствие с Законом Украины "Об административных услугах", - говорится в пояснительной записке.

Проектом приказа предусматривается отмена необходимости для получения лицензии предоставлять копию свидетельства о государственной регистрации субъекта предпринимательской деятельности, справку соответствующего финансового органа о фактическом поступлении средств в бюджет, копию документа, подтверждающего специальные полномочия, предоставленные Кабинетом министров для осуществления импорта, экспорта спирта этилового.

Как сообщал УНИАН, министр экономического развития Павел Шеремета заявил, что одной из ключевых задач правительства является формирование регуляторной платформы, позволяющей Украине войти в первую десятку стран по легкости ведения бизнеса, и ожидает принятия полного пакета законопроектов по дерегуляции в течение 3-4 месяцев.

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31 марта Министерство экономического развития и торговли Украины подало на рассмотрение Верховной Рады 14 законопроектов относительно дерегуляции экономики.

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5 июня Верховная Рада приняла законы “О метрологии и метрологической деятельности” и “О стандартизации”, предусматривающие создание единого негосударственного органа стандартизации, отмену отраслевой стандартизации и переход на двухуровневую систему, которая будет включать в себя национальные стандарты и технические условия предприятий, которые будут принимать сами предприятия.