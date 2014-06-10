Варшава надеется, что Киев отменит запрет на польскую свинину с 17 июня

Украина может снять ограничение на ввоз свинины из Польши, введенный из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС) в этой стране, только после проведения украинскими ветеринарами контроля над польской системой защиты и предотвращения АЧС.

Согласно сообщению пресс-службы Министерства аграрной политики и продовольствия, об этом сегодня договорились глава Минагропрода Игорь Швайка и министр сельского хозяйства Польши Марек Савицкий.

Кроме того, главы аграрных ведомств двух стран обсудили возможность отмены эмбарго на импорт в Украину польской говядины без кости, а также проведения украинской стороной аудита системы надзора за безопасностью производства говядины с костью.

В свою очередь, пресс-служба Министерства сельского хозяйства Польши сообщила, что украинские власти могут отменить введенный в феврале этого года запрет на поставки свинины из Польши, а также действующий уже несколько лет запрет на поставки говядины без костей уже со следующего вторника, 17 июня.

"Сегодняшнее соглашение начнет действовать с 17 июня текущего года. Оно позволит возобновить экспорт на украинский рынок польской свинины, а также говядины без костей", - отметила пресс-служба.

Согласно сообщению, эмбарго на поставки свинины будет отменено после того, как украинские эксперты проведут свою экспертизу в Польше, которая состоится на следующей неделе.

Пресс-служба также отметила, что министры сельского хозяйства Украины и Польши подписали сегодня соглашение о реализации программы по борьбе с бешенством на украинской территории в 2014 году.

Как сообщал УНИАН, в феврале текущего года Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины запретила ввоз в страну восприимчивых к вирусу африканской чумы свиней животных, продукции из них и репродуктивного материала из Польши в связи со вспышкой этого заболевания в этой стране. Повторный случай падежа животных из-за АЧС в Польше был зарегистрирован в конце мая.

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Представители польской власти называли вопрос отмены запрета на поставки свинины и говядины из Польши в Украину более важным в политическом, чем экономическом смысле, поскольку в абсолютных показателях объемы польских поставок на украинский рынок сравнительно незначительны.

В прошлом году Польша продала в Украине свинины на 33 млн евро при стоимости всего сельскохозяйственного экспорта на украинский рынок в 457,7 млн евро и экспорта всех товаров в 4,3 млрд евро.

Глава польского правительства Туск говорил, что отмена запрета будет свидетельствовать о недискриминационном подходе украинских властей к Польше, отмечая, что польское государство также понесло экономические потери в торговле с Россией из-за поддержи проевропейского направления развития Украины.

