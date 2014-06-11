Россия разрешила ввозить мясо из Украины только через два пункта пропуска

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации (Россельхознадзор) в целях противодействия контрабандному ввозу животноводческой продукции из Украины в РФ ограничил до двух количество пунктов ее пропуска.

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Согласно сообщению ведомства, о соответствующем решении Россельхознадзора заместитель руководителя службы Евгений Непоклонов уведомил первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины Ивана Бисюка в ходе переговоров, посвященных урегулированию отдельных вопросов, связанных с осуществлением взаимных поставок животноводческой продукции, которые состоялись накануне.

Таким образом, украинскую продукцию животноводства теперь можно ввозить в Россию только через пропускные пункты в Брянской области и Белгородской области.

Кроме того, на встрече стороны обсудили вопрос обеспечения качества безопасности украинской молочной продукции, в которой Россельхознадзор в последнее время часто обнаруживает чрезмерный уровень концентрации антибиотиков.

Для решения этой проблемы Бисюк пообещал в ближайшее время провести совещание с операторами молочного рынка Украины в целях организации системы контроля над выпускаемой продукцией внутри самих предприятий. Кроме того, он инициировал обсуждение мировой практики по введению самоограничений на поставку продукции, в которой по результатам мониторинговых исследований выявляются остатки запрещенных и вредных веществ.

Как сообщал УНИАН, в апреле Роспотребнадзор запретил ввоз на территорию РФ молочной продукции пяти украинских предприятий в связи с несоответствием техническому регламенту на молоко и молочную продукцию. Вслед за Россией аналогичное решение принял Казахстан.

Вслед за этим, 13 мая Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставку продукции Пирятинского сырзавода в РФ.

Таким образом, с учетом предыдущих ограничений, введенных Россельхознадзором и Роспотребнадзором по отношению к украинским производителям молочной продукции, беспрепятственно экспортировать «молочку» в Российскую Федерацию могут 5 из 27 сертифицированных предприятий.