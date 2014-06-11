Россия за два месяца не пустила в Крым 500 партий украинской продукции

Управление Россельхознадзора по Крыму и Севастополю с 15 апреля по 9 июня текущего года не пропустило на полуостров 500 партий продукции животноводства из Украины, не отвечающей ветеринарным стандартам Таможенного союза, говорится в сообщении ведомства.

В частности, Россельхознадзор вернул в Украину партии мясного сырья, которое завозилось в Крым под видом растительной продукции, продукции без ветеринарных документов и разрешений на ввоз, а также мясного сырья неизвестного происхождения.

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Как сообщал УНИАН, в феврале Россия ввела войска на территорию украинского Крыма и в марте, после проведения на полуострове нелегитимного референдума, аннексировала его. С того времени Россельхознадзор не единожды возвращал в Украину партии продовольствия, следовавшие в Крым.

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