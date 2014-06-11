Россия усилила контроль над молочной продукцией еще одного украинского завода

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации (Россельхознадзор) ввело режим усиленного лабораторного контроля над продукцией Славутского маслодельного комбината, входящего в состав одного из крупнейших производителей молочной продукции в Украине - группу «Милкиленд».

Согласно сообщению на сайте ведомства, причиной ужесточения контроля стало обнаружение в товаре предприятия бактерии группы кишечной палочки.

Кроме того, Россельхознадзор принял решение предупредить Государственную ветеринарную и фитосанитарную службу Украины о недопустимости таких нарушений.

Как сообщал УНИАН, в июне Россельхознадзор усилил контроль над продукцией Миргородского сыродельного комбината и Роменского молочного комбината, входящих в состав «Милкиленда».

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Таким образом, с учетом предыдущих ограничений, введенных Россельхознадзором и Роспотребнадзором по отношению к украинским производителям молочной продукции, беспрепятственно экспортировать указанную продукцию в Российскую Федерацию могут 6 из 27 сертифицированных предприятий.

Справка УНИАН. Группа компаний «Милкиленд» - один из крупнейших производителей молочной продукции на рынках России и Украины. Группа экспортирует молочную продукцию в более чем 30 стран мира. В Украине группе принадлежат десять заводов, производящих широкий ассортимент молочной продукции, в том числе сыры, свежие молочные продукты и масло, которые реализуются под торговыми марками «Добряна» и «Коляда».