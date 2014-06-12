Агрохолдинг «Мрия» получил за квартал $233,1 млн убытка

Один из крупнейших производителей сельхозпродукции в Украине агрохолдинг «Мрия» в первом квартале 2014 года получил 233,1 млн долл. чистого убытка против 5,2 млн долл. чистой прибыли в январе-марте 2013 года, что обусловлено переоценкой активов компании по выросшему курсу доллара к украинской гривне.

Согласно сообщению холдинга, его совокупный доход за указанный период (включая чистый доход от изменения справедливой стоимости биологических активов) вырос почти на 50% - до 91,7 млн долл.

При этом EBITDA (объём прибыли до уплаты налогов, расходов на амортизацию и процентов по кредитам) «Мрии» в первом квартале составила 73,7 млн долл., что в 2,5 раза больше, чем в январе-марте прошлого года. Совокупные активы холдинга по итогу первых трех месяцев текущего года составили 1,317 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, агрохолдинг «Мрия» по результатам 2013 года получил 88,5 млн долл. чистой прибыли, что почти в два раза меньше, чем в 2012 году. Выручка «Мрии» в 2013 году выросла на 43% - до 498,7 млн долл. Показатель EBITDA сократился на 11% - до 226,8 млн долл.

Справка УНИАН. Многопрофильный агрохолдинг «Мрия», контролируемый Иваном и Клавдией Гута, обрабатывает около 320 тыс. га в пяти областях на Западной Украине. Компания специализируется на выращивании зерновых, сахарной свеклы и картофеля.

В 2008 году «Мрия» через зарегистрированную на Кипре компанию Mriya Agro Holding Plc привлекла 90 млн долл. путем продажи на Франкфуртской бирже 20% акций.