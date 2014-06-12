Минсельхоз США улучшил прогноз урожая кукурузы в Украине

Министерство сельского хозяйства США (USDA) в июньском прогнозе улучшило свою оценку урожая кукурузы в Украине в 2014 году на 3,8% по сравнению с майским прогнозом – до 27 млн тонн.

Согласно отчету ведомства, урожай пшеницы в Украине в этом году, как и в мае, прогнозируется на уровне 20 млн тонн. Оценка урожая фуражных зерновых в стране повышена на 1 млн тонн – до 35,3 млн тонн, что связано с улучшением прогноза валового сбор кукурузы.

В целом в июньском отчете Минсельхоз США прогнозирует урожай зерновых в Украине в 2014 году на уровне 55,3 млн тонн.

Объем экспорта зерна из Украины в 2014/2015 маркетинговом году (МГ, июль 2014 – июнь 2015 года) ведомство, как и в прошлом месяце, в июне оценило на уровне 26,7 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, урожай зерновых в 2013 году, по оценкам Госстата, составил почти 63 млн тонн, что на 36,3% больше, чем годом ранее.

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Министерство аграрной политики и продовольствия Украины прогнозирует экспорт зерна из Украины в 2013/2014 МГ на уровне 33 млн тонн, что может стать абсолютным рекордом для независимой Украины.