Минимальные цены на водку с 1 августа поднимутся до 40 гривень

Производители водки поддерживают решение Кабинета министров Украины о повышении минимальных розничных цен (МРЦ) на их продукцию, так как такие меры являются эффективным методом борьбы с алкогольным фальсификатом и поддержкой производителей в условиях роста акцизного сбора.

Согласно сообщению пресс-службы крупнейшего производителя алкогольной продукции в Украине холдинга «Алкогольные традиции» ("Баядера"), правительство приняло решение о повышении с 1 августа МРЦ на пол-литровую бутылку водки на 32,6% - до 39,9 грн. До 1 августа МРЦ на эту продукцию определена на уровне 34,9 грн. Вместе с тем, соответствующее постановление Кабмина пока не опубликовано в официальных источниках.

По словам генерального директора холдинга Романа Вашколупа, решение о повышении МРЦ было крайне необходимо производителям, так как себестоимость производства водки значительно выросла.

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«В связи с ростом акцизного сбора, подорожанием комплектующих и экономическими реалиями рынка, новые МРЦ были нужны производителям как воздух. Реализация постановления приведет к уменьшению теневого оборота алкогольных напитков и наполнению государственного бюджета», - приводятся в сообщении слова Вашколупа.

При этом глава ассоциации «Укрводка» Владимир Остапюк считает принятое правительством решение очень важным для отрасли, однако для того, чтобы оно смогло нормально функционировать, необходимо отсрочить повышение акциза на алкогольную продукцию.

«В нынешних реалиях отрасль не готова к очередному повышению ставок акцизного сбора с 1 июля. Для того чтобы избежать падения рынка и увеличить поступления в госбюджет, необходимо внести правки в Налоговый кодекс, которые изменят дату вступления в силу новых ставок акциза с июля на 1 января 2015 года», - цитирует Остапюка пресс-служба «Алкогольных традиций».

По его словам, это позволит значительно очистить рынок от нелегальной продукции и увеличить налоговые поступления.

Как сообщал УНИАН, минимальные розничные цены на 0,5 л водки в последний раз повышались в марте 2013 года – на 5,6%, до 30,1 грн.

В апреле текущего года Верховная Рада поддержала предложение Кабмина о повышении акцизной ставки на спирт, спиртовые дистилляты и сброженные алкогольные напитки на 25% - до 70,53 грн/л.