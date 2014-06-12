Международная финансовая корпорация инвестирует $200 млн в агросектор Украины

Об этом на пресс-конференции в четверг сообщил глава регионального представительства IFC в Украине и в Республике Беларусь Руфат Алимандаров.

“По планам на будущее. Мы уже объявляли с группой Всемирного банка, что планируем инвестировать до 3,5 млрд долл. США в экономику Украины. Это за 2014 календарный год. Туда также входит доля IFC. Порядок цифр — от 300 до 400 млн долл., - сказал Алимандаров - Агросектор для нас приоритетный. Потому, думаю, больше половины”.

Также Алимандаров сообщил, что в связи со сложной политической и экономической ситуацией в Украине компания IFC намерена переориентироваться на краткосрочное финансирование проектов.

“Мы видим сегодня большой спрос в краткосрочном финансировании. Потому что существует острая нехватка с ликвидностью, в том числе в банковском секторе. Если раньше мы фокусировались на более долгосрочные проекты, то сегодня мы видим необходимость в краткосрочном оборотном капитале”, - отметил Алимандаров.

Он добавил, что IFC готовит новые проекты с банками на предмет предоставления краткосрочной ликвидности, чтобы те, в свою очередь, могли предоставлять оборотный капитал компаниям разных отраслей, в том числе из сельскохозяйственного сектора. Алимандаров рассчитывает, что такие программы будут запущены в конце лета – в начале осени текущего года.

Отвечая на вопрос журналистов, рассчитывает ли IFC на изменения условий ведения бизнеса в Украине с приходом нового президента и сменой власти, Алимандаров отметил: “Мы рассчитываем на предсказуемость, последовательную программу. Потому что за последние годы мы видели много изменений, попыток изменений ведения бизнеса, в частности, в сельском хозяйстве. Видели экспортные ограничения, слышали о планах по рынку земли. Поэтому сейчас мы ожидаем предсказуемость и прозрачность. Это первые банальные, но необходимые вещи”.

Как сообщал УНИАН, Международная финансовая корпорация в конце мая заявила о намерении предоставить крупнейшему производителю мяса птицы в Украине агрохолдингу «Мироновский хлебопродукт» кредит в размере 250 млн долл., который будет направлен на развитие Винницкого птицекомплекса и рефинансирование евробондов с погашением в 2019 году.

Справка УНИАН. IFC как член группы Всемирного банка является крупнейшим глобальным институтом развития, сосредоточивает свою деятельность исключительно в частном секторе. В период с 2004 года IFC инвестировала в Украину 2 млрд долл. США со своего счета и мобилизовала 760 млн долл. США за счет других инвесторов.



