Депутат предлагает повысить акцизы на пиво в два раза

Внефракционный народный депутат Михаил Опанащенко предлагает Верховной Раде с 2015 года повысить ставку таможенного платежа на табачные изделия до 15% с 12%, а также увеличить акциз на пиво до 2,5 грн/л с 1,24 грн/л.

Соответствующий законопроект № 4976-1 от 11 июня «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно ставок акцизного налога)» был зарегистрирован на сайте парламента.

Согласно законопроекту, депутат предлагает провести индексацию подакцизных товаров, в частности, пива, алкоголя и сигарет в течение трех лет: с 2015 года - на 8,5%, с 2016 года — на 10% и с 2017 - на 10%.

Также в законопроекте предлагается повысить ставки акцизного налога на пиво в 2015 году - до 2,50 грн/л с 1,24 грн/л, в 2016 году - до 2,75 грн/л, а в 2017 – до 3,03 грн/л.

"Сравнительный анализ ставок акцизного налога на алкогольные напитки свидетельствует о том, что в Украине значительно ниже ставки акциза, чем в ЕС и в России. Действующая ставка акцизного налога на пиво в Украине составляет 1,24 грн за 1 литр, а в России - 15 рублей за литр, то есть эквивалент 3,75 грн, что более чем в 4 раза больше, чем в Украине. Соотношение к цене пива в Украине составляет в среднем 7,68%, в то время как в России данный показатель - 20,97%"-говорится в пояснительной записке.

В связи с этим депутат считает, что в Украине фактически создана ситуация, которая способствует ввозу в Украину импортного алкоголя, вследствие действующих низких акцизных ставок.

Согласно данным пояснительной записки, установление ставки акциза на пиво на уровне 2,50 грн/л обеспечит дополнительные ежегодные дополнительные поступления в государственный бюджет в размере около 3,5 млрд грн.

Кроме того, в документе предложено установить адвалорную ставку (ставка таможенного платежа, определенная в процентах к таможенной стоимости товаров и транспортных средств — УНИАН) на табачные изделия в 2015 году на уровне 15%.

«Адвалорная ставка акцизного налога в Украине является сравнительно низкой. Средний размер адвалорной ставки в странах ЕС — 28,76%», - отметил автор законопроекта в пояснительной записке.

В связи с этим, по мнению депутата, нарушается баланс пропорционального налогообложения табачной продукции всех сегментов, увеличивается теневой сектор рынка табачной продукции, а также теряются поступления в бюджет от уплаты акцизного налога.

Депутат считает, что увеличение адвалорной ставки акцизного налога до 15% с 12% обеспечит дополнительные поступления в бюджет, которые составят в год около 1 млрд грн. Также автор законопроекта считает, что увеличение налоговой нагрузки на табачные изделия различных ценовых категорий будет пропорционально размеру их розничной цены. В частности, акцизный налог на премиум-продукцию вырастет на 0,40 грн в расчете на 1 пачку, акцизный налог в стоимости пачки сигарет с фильтром среднего класса, которые занимают наибольший удельный вес в структуре потребления, возрастет на 0,29 грн, а стоимость пачки сигарет дешевого сегмента вырастет лишь на 0,17 грн.

Как сообщал УНИАН, 1 апреля вступил в силу Закон Украины о предотвращении финансовой катастрофы и создании условий для экономического роста в Украине, разработанный Кабинетом министров и принятый Верховной Радой в конце марта 2014 года.

В документе предусмотрено увеличение поступлений в государственный бюджет за счет поднятия ставки акцизов на пиво на 42,5% и на сигареты и алкоголь – на 25%.

В частности, с 1 июля акциз на табачное сырье повысится до 272 грн/кг с 217,6 грн/кг, на сигареты без фильтра – до 96,88 грн за тыс. шт. с 77,5 грн за тыс. шт, на сигареты с фильтром – до 216,5 грн за тыс. шт с 173,2 грн за тыс. шт. Адвалорную ставку на табачные изделия при этом предлагается сохранить на уровне 12%.