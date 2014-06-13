Минагропрод начал борьбу с коррупцией и монополией крупных агрохолдингов - СМИ

Об этом заявил Иван Томич, президент Союза участников сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов «Газете по-украински».

«У нас около 15 млн га пахотных земель находятся в руках десятка крупных агрохолдингов. И это является причиной дисбаланса обеспечения продукцией внутреннего потребителя. Да, мы удерживаем первое место в мире по экспорту подсолнечного масла, находимся в тройке крупнейших экспортеров зерновых. Но эти показатели обеспечивают как раз те несколько латифундистов. Зато 80-90 % производства молока, мяса, овощей обеспечивает малый и средний фермер. Без кредитных линий и прямой финансовой поддержки со стороны государства он не может составить конкуренцию монополистам. Поэтому ежегодно сокращаются посевные площади, исчезают хозяйства, а на прилавках магазинов становится все больше импортных товаров», - считает Томич.

Как сообщает «ГПУ», для решения проблем фермеров Министерство аграрной политики и продовольствия создало Всеукраинский аграрный совет. В его рамках специалисты министерства, ученые и иностранные эксперты будут разрабатывать Аграрный кодекс. По словам министра, «свободовца» Игоря Швайки, деятельность отрасли на разных уровнях сейчас регламентируют более 20000 нормативных актов, потому одной из первых задач является минимизация бюрократии. Министерство уже добилось отмены 20 из 44 разрешительных документов.

Также новый глава ведомства упразднил сертификацию качества зерна, услуг по его хранению и продуктов его переработки. По подсчетам специалистов агропромышленных ассоциаций, только выдача этих документов ежегодно сопровождалась взятками более чем в 1 млрд грн.

«С фермеров, которые хотели продать зерно, драли по 50 долларов с тонны плюс сопутствующие расходы по маркетинговой цепочке. Уже слышны прогнозы относительно очередного рекордного урожая, и уже раздаются голоса против намерений министерства ломать коррупционные схемы. Но наши аграрии способны справиться с собранным урожаем и без посредников», - заявил Иван Томич.