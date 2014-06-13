На Северо-Крымском канале строят сооружение для водоучета

В Херсонской области на 91 км Северо-Крымского канала строят сооружение для водоучета, которое не будет препятствовать подаче воды в Крым.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Херсонской облгосадминистрации, со ссылкой на данные областного управления водных ресурсов.

В сообщении указывается, что в текущем году ситуация с функционированием Северо-Крымского канала осложнилась в связи с невозможностью его плановой работы как целостного инженерного комплекса и с отсутствием конкретных предложений по заключению договорных отношений по водоснабжению АР Крым.

«В связи с вышеизложенным, Госводагентством Украины было принято решение по обустройству в открытом русле на 91 км Северо-Крымского канала сооружения по водоучету. Указанное сооружение обеспечит достоверный учет воды для нужд АР Крым и оптимальный эксплуатационный режим подачи воды водопользователям Херсонской области.

Следует отметить, что по конструктивным параметрам оно является переливным и не препятствует подаче воды в АР Крым», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на данный момент Северо-Крымский канал работает в эксплуатационном режиме выполняя договорные обязательства перед водопользователями Херсонской области. По состоянию на 12 июня текущего года расход через главное сооружение Северо-Крымского канала составляет 46,7 м куб. за сек.

«Вопросы оформления договорных отношений для обеспечения водными ресурсами потребностей Крыма в питьевом водоснабжении и орошении сельскохозяйственных культур, а также по погашению за 2013 год задолженности водопользователями Крыма перед Управлением Северо-Крымского канала в объеме 1,7 млн гривен остаются нерешенными», - подчеркивают в ОГА.

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Как сообщалось, на полуострове сложилась критическая ситуация с водоснабжением и особенно с орошением сельскохозяйственных земель.

В Администрации президента Украины заявили, что крымская власть не пытается урегулировать с Украиной вопрос водоснабжения, а осуществляет несанкционированный забор воды.

Увеличению подачи воды в Крым до запланированных в 2014 году объемов препятствует отсутствие договора о предоставлении услуг водоснабжения между уполномоченным от полуострова лицом и Управлением Северо-Крымского канала, сообщили в Государственном агентстве водных ресурсов Украины.

В свою очередь крымские власти заявляют, что они намерены разрабатывать добычу подземных водных ресурсов.

Без днепровской воды в Крыму погиб практически весь урожай риса.

Два крупных химических завода - "Крымский Титан" (Армянск) и Крымский содовый завод (Красноперекопск) - могут остановить свою деятельность из-за нехватки технологической воды, которую они брали из Северо-Крымского канала.

Справка УНИАН. На территории Херсонской области находится Северо-Крымский канал (СКК) построенный в 1961—1971 годах для орошения земель засушливых регионов Украины (Херсонской области и Крыма) водами Днепра. Канал начинается из Каховского водохранилища и доходит до Керчи. Длина 402,6 км, максимальная пропускная способность 300 м/с.

В 1986 году площадь орошения составляла 380 тыс. га и обводнения свыше 600 тыс. га. Снабжает водой Феодосию, Керчь, Судак, часть сел Ленинского района АР Крым, поселки Симферопольского района (Комсомольское, Грэсовский), некоторые районы г. Симферополя.