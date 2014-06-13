Украина уже начала убирать зерновые

Украинские аграрии начали уборку ранних зерновых и зернобобовых культур в Николаевской и Одесской областях, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия (Минагропрод).

Согласно сообщению, к 13 июня сельхозпроизводители собрали 16,7 тыс. тонн зерна нового урожая с 6,4 тыс. га. В частности, уборка озимого ячменя проведена на площади 6,3 тыс. га, собрано 16,6 тыс. тонн при урожайности 26,2 ц/га. Уборка озимой пшеницы проведена на 0,1 тыс. га, при урожайности в 10 ц/га, собрано 0,1 тыс. тонн.

Что касается темпов сева яровых культур, то по информации Минагропрода к 13 июня ими засеяно 7,7 млн га, или 96% от прогноза. В том числе кукуруза посеяна на площади 4,8 млн га (97% от прогноза), гречиха – на 140 тыс. га (85%), просо – на 96 тыс. га (88%). Сев подсолнечника к указанной дате проведен на площади 4,8 млн га (105%), сои – почти на 1,7 млн га (101%).

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Как сообщал УНИАН, Минагропрод Украины не дает официального прогноза относительно объемов валового сбора зерновых в стране в 2014 году. Однако Минсельхоз США в своем июньском прогнозе оценил его на уровне 55,3 млн тонн. Урожай зерновых в Украине в 2013 году, по данным Госстата, составил почти 63 млн тонн.

Под урожай ранних зерновых в 2014 году Украина засеяла 2,6 млн га. Минагропрод ожидает, что в 2014 году посевная площадь яровых культур во всех категориях хозяйств составит 18,3 млн га (без учета возможного пересева). Яровые зерновые и зернобобовые могут быть посеяны на площади 8,3 млн га.