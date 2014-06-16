Россия запретила импорт картофеля из Украины

В Россельхознадзоре это решение связывают с многочисленными выявлениями в украинской продукции золотистой картофельной нематоды, которая является карантинным объектом для РФ, сообщает Лента.ру.

Картофель, который импортировался до 16 июня, проходил усиленный карантинный контроль.

По информации государственной таможенной службы Украины, экспорт данной продукции в Россию с января по май 2014 года составил чуть больше миллиона долларов (92,9 процента от всех поставок украинского картофеля).

За 2013 год аналогичный экспорт из Украины в Россию насчитывал 1,1 миллиона долларов (36,5 процента от всех поставок за рубеж).

Читайте такжеРоссия ограничила ввоз украинского картофеля

Золотистая картофельная нематода — червь, паразитирующий на пасленовых растениях (картофель, томат). Этот паразит наносит большой ущерб урожаю и является объектом внутреннего и внешнего карантинного контроля

В России действует запрет на ввоз картофеля из Евросоюза, который был введен с 1 июля 2013 года.

Импорт европейского корнеплода разрешается только в случае, если подготовленные к отправке партии проходят проверку российских специалистов.