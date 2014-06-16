Оборот розничной торговли в Украине вырос почти на 3%

Оборот розничной торговли в Украине в январе-мае 2014 года вырос на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года (в сопоставимых ценах) – до 343,353 млрд грн, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, наибольший рост отмечен в Киевской области – на 9,1%, до 15,024 млрд грн, в Ривненской области – на 8,4%, до 6,788 млрд грн, в Житомирской области – на 8,3%, до 8,269 млрд грн, а также в Черкасской и Винницкой областях – на 7,3% и 7%, до 8,726 млрд грн и 10,072 млрд грн, соответственно.

Оборот розничной торговли в Киеве в январе-мае 2014 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года снизился на 1% – до 46,785 млрд грн. Помимо столицы, снижение розничного товарооборота в Украине в январе-мае наблюдалось лишь в Волынской (на 4%, до 6,864 млрд грн) и Луганской (на 1,9%, до 15,774 млрд грн) областях.

Как сообщал УНИАН, оборот розничной торговли в Украине в январе-апреле 2014 года вырос на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года (в сопоставимых ценах) – до 271,139 млрд грн.

В 2013 году розничный товарооборот в Украине вырос на 9,5% по сравнению с 2012 годом – до 884,2 млрд грн.