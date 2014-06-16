Сельхозпроизводство в Украине выросло почти на 5%

Объемы производства сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-мае 2014 года выросли по сравнению с 5 месяцами прошлого года на 4,7%, сообщает Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, рост производства в сельхозпредприятиях за отчетный период составил 9%, в домохозяйствах – 1,1%.

При этом в мае объемы сельскохозяйственного производства выросли по сравнению с маем 2013 года и апрелем 2014 года на 3,8% и 10,6%, соответственно.

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В Госстате уточнили, что указанные показатели рассчитаны без учета оккупированного Российской Федерацией Крыма. Рост сельскохозяйственного производства за 5 месяцев текущего года с учетом Крыма составил 4,7%, в том числе в сельхозпредприятиях – 8,7%, а в хозяйствах населения – 1,3%

Как сообщал УНИАН, объемы производства сельскохозяйственной продукции в Украине в 2013 году выросли по сравнению с 2012 годом на 13,3%. При этом рост производства в сельхозпредприятиях составил 20,8%, а в хозяйствах населения – 5,5%.