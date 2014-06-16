Украинские кондитеры остановили поставки в Беларусь

Введение Беларусью лицензирования импорта кондитерских изделий привело к полной остановке поставок этой продукции украинскими предприятиями, сообщила пресс-служба профильной ассоциации «Укркондпром» со ссылкой на ее руководителя Александра Балдынюка.

По словам Балдынюка, белорусские чиновники для предоставления украинским кондитерам импортной лицензии требуют от них повысить цены на 30-500%. Глава «Укркондпрома» считает, что такие действия властей Беларуси нарушают базовые принципы конкуренции и определяют неравноправные условия торговли украинскими кондитерскими изделиями на белорусском рынке.

«Белорусские чиновники откровенно топчутся на защищенных международным правом торговых интересах Украины, даже не утруждая себя хотя бы формальным соблюдением международных соглашений», - цитирует пресс-служба Балдынюка.

По подсчетам «Укркондпрома», из-за остановки экспорта сладостей в Беларусь, Украина до конца 2014 года потеряет 130 млн грн, что будет обусловлено падением начислений налога на прибыль, сокращением валютной выручки, сокращение рабочих мест в кондитерской отрасли и смежных отраслях и т.д.

Исходя из этого, ассоциация призвала правительство Украины принять адекватные меры в ответ на незаконные действия со стороны Беларуси.

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Как сообщал УНИАН, в мае 2014 года Совет министров Республики Беларусь принял постановление, предполагающее введения лицензирования кондитерских изделий, поставляемых в страну из-за пределов Таможенного союза.

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Беларусь является четвертым крупнейшим зарубежным рынком сбыта украинских кондитерских изделий. По данным Министерства доходов и сборов Украины, в 2013 году экспорт кондитерских изделий из Украины в Беларусь составил 24,4 тыс. тонн на сумму 70 млн. долл.