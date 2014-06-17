Украина не запрещала и не будет запрещать ввоз продуктов из России - МИД

Украина не отменила ни одного соглашения с Россией об экономическом сотрудничестве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал посол по особым поручениям МИД Украины Андрей Веселовский на Национальном экспертном форуме “От революции к новой стране”.

“Что касается Российской федерации, то Украина не отменила ни одного международного соглашения ни в рамках СНГ, ни двусторонних, относительно экономического сотрудничества. Мы их картофель не запрещаем (ввозить — УНИАН) на нашу территорию, их сырные продукты также не запрещаем и не планируем это делать”, - сказал Веселовский.

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