Украинское мясо и молоко сможет попасть на европейский рынок не ранее 2015 года

Украинские животноводческие предприятия, претендующие на экспорт своей продукции в Европейский Союз, смогут реально начать поставки не ранее 2015 года из-за длительных бюрократических процедур в ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции во вторник сообщил журналистам заместитель главы Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины Виталий Башинский.

По его словам, отправной точкой в этом процессе для отечественных животноводов станет приезд в июле текущего года инспекторов Офиса по вопросам продовольствия и ветеринарии (FVO) Генерального директората по вопросам охраны здоровья и защиты прав потребителей (DG SANCO), которые проведут аудит ряда украинских производителей молочной продукции, свинины, говядины, крольчатины и мяса страусов на предмет их соответствия требованиям европейского законодательства. По оценкам Башинского, такой аудит будет длиться приблизительно 3 недели.

За этим, по словами замглавы Госветфитослужбы, последует 25-дневная подготовка отчета инспекторов, после публикации которого 25 дней отводится на комментарии членов Еврокомиссии. На обработку таких комментариев уходит еще не менее 20 дней. Заседание Еврокомиссии, на котором может быть одобрено открытие рынка для украинской животноводческой продукции, возможно после месячного ознакомления ее членов с опубликованными комментариями к отчету. Далее – длительный процесс получения согласия всех членов ЕК, повторное исследование предприятий, получение сертификации, подробное изучение первой партии и т.д.

«В среднем она (процедура получения разрешения на экспорт в ЕС – УНИАН) занимает… восемь месяцев со дня принятия положительного решения (по результатам аудита животноводческого предприятия – УНИАН). Плюс положительное решение Европейский Союз может постоянно откладывать», – сказал Башинский.

Тем не менее, по словам первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины Ивана Бисюка, также присутствовавшего на пресс-конференции, принять участие в аудите DG SANCO изъявили желание 50 украинских производителей молока и 15-17 производителей мяса.

«Я был удивлен тем количеством желающих, которые сегодня хотят принять в этом участие, – около 50 молочных предприятий, которые хотят принять участие в проведении инспектирования и аудита, и у нас около 15-17 мясных предприятий, которые также хотят в этом принять участие», – сказал Бисюк.

Вместе с тем, по мнению Башинского, больше четырех предприятия в каждой инспектируемой на этот раз отрасли комиссия проверять не станет, поэтому доступ к европейскому рынку получат единицы.

«Они смотрят не больше четырех предприятий. И это по каждому направлению. То есть четыре – по говядине, четыре – по молоку и четыре будет по свинине», – сказал он.

При этом замглавы Госветфитослужбы добавил, что у DG SANCO остаются две ключевые претензии к производству животноводческой продукции в Украине, устранение которых тормозит процесс получения отечественными компаниями права экспортировать свои товары в ЕС. Во-первых, это замечания к идентификации скота, так как по нормам ЕС идентифицироваться должен весь крупный рогатый скот, содержащийся как на сельхозпредприятиях, так и в хозяйствах населения. Во-вторых, Украине нужно продолжить работу над приведением ветеринарного законодательства в соответствие с европейским.

По словам Башинского, законопроекты, которые призваны урегулировать указанные проблемы, давно разработаны и внесены в Верховную Раду, однако до сих пор по разным причинам не нашли поддержки у парламентариев. Чиновник выразил надежду на то, что эти законопроекты будут приняты в ближайшее время, так как без них открытие экспорта украинской животноводческой продукции в ЕС будет маловероятным.

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Как сообщал УНИАН, с 23 апреля Европейский Союз в одностороннем порядке открыл свои рынки для украинских товаров в рамках автономного преференциального торгового режима между Украиной и ЕС. Преференциальный режим торговли предусматривает снижение ставок таможенных пошлин для поставок украинских товаров, а также установку квот на такие поставки, что позволит отечественным экспортерам увеличить поставки на рынки ЕС.

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Тем не менее, на данный момент право экспортировать свою продукцию в ЕС имеют 4 украинские птицефабрики, а также ряд производителей казеина, рыбы и меда.

