В картошке из Львовщины, которая не понравилась россиянам, нет вредных веществ - Минагропрод

Украинские специалисты не обнаружили вредоносных организмов в тех партиях картофеля, в которых Россельхознадзор выявил карантинную золотистую нематоду, после чего полностью запретил импорт украинского картофеля в Российскую Федерацию.

Согласно сообщению пресс-службы Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, 29 мая 2014 года от Россельхознадзора через Министерство иностранных дел Украины поступило уведомление о выявлении в трех партиях картофеля, которые были отправлены из Львовской области, карантинного вредного организма.

Читайте такжеРоссия разрешила ввозить мясо из Украины только через два пункта пропуска

В связи с обращением российского ведомства, Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины поручила Государственной фитосанитарной инспекции во Львовской области провести исследование указанных партий.

«Инспекция, проведенная специалистами, не выявила никаких вредных организмов в упомянутых партиях картофеля», - сказано в сообщении министерства.

При этом в Минагропроде отметили, что с 2008 года Госветфитослужба ни разу не получала от Россельхознадзора сообщений об обнаружении золотистой нематоды в украинском картофеле.

Россельхознадзор с 16 июня ввел временные ограничения на ввоз продовольственного картофеля из Украины в Российскую Федерацию в связи с неоднократными случаями выявления карантинного для Российской Федерации объекта - золотистой картофельной нематоды.

В 2013 году украинские производители поставили на российский рынок картофеля на 1,1 млн долл., что составляет 36,5% выручки от общего экспорта картофеля из Украины.