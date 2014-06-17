Рада ликвидировала Государственный земельный банк

Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» (о функционировании Государственного земельного банка» (регистрационный № 4784), внесенный Кабинетом министров Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 264 из 326 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено исключить из Закона “О банках и банковской деятельности” положения, касающиеся деятельности Государственного земельного банка.

Также внесены изменения в Земельный кодекс Украины, согласно которым исключена из действующего закона норма о том, что Кабинет министров Украины передает земельные участки сельскохозяйственного назначения государственной собственности в уставный капитал Государственного земельного банка, который стопроцентно принадлежит государству и не подлежит приватизации.

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Справка УНИАН. «Государственный земельный банк» был создан постановлением Кабинета министров Украины от 2 июля 2012 г. и сформирован за счет средств государственного бюджета уставный капитал банка в размере 120 млн грн.

Предусматривалось, что банк будет обеспечивать управление землями сельскохозяйственного назначения государственной собственности и выполнять функцию по реализации государственных кредитных программ, прежде всего для среднего и малого бизнеса в сельской местности.