Украинские яичные продукты начнут поставлять на рынок ЕС уже с июля

Украинские производители смогут начать поставки пастеризованных и сухих яичных продуктов на рынок Европейского Союза в июле текущего года, сообщил УНИАН председатель совета директоров ассоциации «Союз птицеводов Украины» Александр Бакуменко.

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«Нет, пока еще поставки (яичных продуктов – УНИАН) в ЕС не начаты. Будут вот-вот начинаться. Думаю, что еще месяц нужно компаниям. Мясо уже поставляется активно, а яичные продукты будут с июля», - сказал Бакуменко.

По его словам, начать экспорт яичной продукции в ЕС готовятся агрохолдинги «Авангард» и «Ововстар», однако последний еще не получил окончательного разрешения на поставки. При этом Бакуменко добавил, что открытие рынка для отечественных производителей яиц сдерживается определенными «технологическими моментами», по завершению которых Украина сможет начать экспорт этой продукции в ЕС.

Как сообщал УНИАН, с 23 апреля Европейский Союз в одностороннем порядке открыл свои рынки для украинских товаров в рамках автономного преференциального торгового режима между Украиной и ЕС. Преференциальный режим торговли предусматривает снижение ставок таможенных пошлин для поставок украинских товаров, а также установку квот на такие поставки, что позволит отечественным экспортерам увеличить поставки на рынки ЕС.

Тем не менее, на данный момент право экспортировать свою продукцию в ЕС имеют 4 украинские птицефабрики, а также ряд производителей казеина, рыбы и меда.

Квота на беспошлинную поставку яичных продуктов и альбуминов из Украины в ЕС составляет 1,5 тыс. тонн/год, выраженных в яйцах в скорлупе + 3 тыс. тонн/год, выраженных в чистом весе для яиц в скорлупе.