Россельхознадзор снова не пустил в Крым украинские продукты

Инспектора Управления Россельхознадзора по Республике Крым и Севастополю 14-15 июня вернули на материковую Украину 40 следовавших на аннексированный Россией полуостров грузовых автомобилей, в которых перевозилось 100 тонн "контрафактных пищевых продуктов".

Согласно сообщению российского ведомства, в частности, был запрещен ввоз 5 тонн сырного продукта и масла-спреда, произведенных в Херсонской области, так как в ветеринарном свидетельстве эта продукция была определена как твердый сыр.

При досмотре партии говядины производства Мелитопольского мясокомбината, следовавшей в Крым, Россельхознадзор обнаружил 4 тонны охлажденной свинины «неизвестного происхождения без сопроводительных документов».

«Кроме того, в багажном отделении рейсового автобуса, следовавшего из Николаева в Севастополь, обнаружены мешки с запревшей птицеводческой продукцией», - говорится в сообщении ведомства.

Крымские инспектора Россельхознадзора на прошлых выходных также обнаружили в грузовой машине, следовавшей из Харькова, тонну замороженных морепродуктов, которые перевозились без соблюдения температурного режима. Продукция была возвращена поставщику.

Не пропустили на полуостров сотрудники ведомства и произведенную в Киеве сухую смесь для производства мороженого, которую, как сообщает Россельхознадзор, неизвестные предприниматели везли в автомобиле курьерской службы без сопроводительных документов.

Читайте такжеРоссия собирается ввести в Крыму продуктовые талоны

Кроме того, российская служба не допустила к ввозу в Крым украинские грузовики с телятами и поросятами, колбасные изделия с опасным составом, плавленые сыры, копчёности и другую готовую продукцию, не прошедшую необходимую термическую обработку, а также тонны мороженого без даты изготовления и маркировки.

Как сообщал УНИАН, в феврале Россия ввела войска на территорию украинского Крыма и в марте, после проведения на полуострове нелегитимного референдума, аннексировала его. С того времени Россельхознадзор не единожды возвращал в Украину партии продовольствия, следовавшие в Крым.

Вместе с тем, украинские эксперты отмечают, что отказ Крыма от украинского продовольствия может привести к дефициту продуктов питания на полуострове, так как он более чем наполовину зависит от их поставок с материковой Украины.