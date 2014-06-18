Украина сняла запрет на импорт польской свинины

Украина сняла запрет на ввоз живых свиней и свинины со всех регионов Польши, действующий с февраля текущего года, кроме Подляского воеводства, в котором были зарегистрированы случаи заболевания животных африканской чумой свиней (АСЧ), сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

«Украинская ветеринарная и фитосанитарная служба пересмотрела предупредительные меры относительно ввоза с территории Польши живых свиней и продукции из них. С сегодняшнего разрешается ввоз на территорию Украины свиней, сырья и продукции из них с территории Республики Польши, за исключением Подляского воеводства», - сказано в сообщении министерства.

В Минагропроде отметили, что меры, предпринятые польской стороной в связи с возникновением на ее территории вируса АЧС, дают возможность Украине применить принцип регионализации к территории Польши и практически полностью снять эмбарго на поставки свинины из этой страны.

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Как сообщал УНИАН, в феврале текущего года Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины запретила ввоз в страну восприимчивых к вирусу африканской чумы свиней животных, продукции из них и репродуктивного материала из Польши в связи со вспышкой этого заболевания в стране. Повторный случай падежа животных из-за АЧС в Польше был зарегистрирован в конце мая.

В прошлом году Польша продала в Украине свинины на 33 млн евро при стоимости всего сельскохозяйственного экспорта на украинский рынок в 457,7 млн евро и экспорта всех товаров в 4,3 млрд евро.