В Киеве 21 июня состоятся сельскохозяйственные ярмарки

В Киеве 21 июня состоятся традиционные сельскохозяйственные ярмарки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, ярмарки проводятся с целью более полного удовлетворения потребностей потребителей столицы сельскохозяйственной продукцией и продуктами ее переработки, качественной плодоовощной продукцией.

Так, 21 июня (суббота) ярмарки состоятся в:

- Голосеевском районе на ул. Голосеевской, 4-10;

- Дарницком районе на ул. Ревуцкого;

- Деснянском районе на ул. Закревского (в пределах просп. Маяковского и ул. Драйзера);

- Днепровском районе на ул. Мильчакова (возле почтамта «Левобережный»);

- Оболонском районе на просп. Оболонском, 21-43;

- Печерском районе на ул. Красноармейской (в пределах улиц Тверской и Ковпака);

- Подольском районе на просп. Московском (возле Куреневского парка);

- Святошинском районе на ул. Булгакова;

- Соломенском районе на ул. Стадионной (в пределах улиц Липковского и Богдановской);

- Шевченковском районе на ул. Татарской, 32-38.

На ярмарках потребителям будут предложены разнообразные продукты питания в широком ассортименте: картофель, овощи, фрукты, мясо и мясные продукты, рыба и рыбопродукты, сахар, мучные и крупяные изделия, масло, мед, консервированные продукты и другие продовольственные товары от непосредственных товаропроизводителей, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности из разных регионов Украины по ценам на 10-15% ниже рыночных, заверяют в КГГА.