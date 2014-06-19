Россия ужесточает требования к украинскому мясу

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации (Россельхознадзор) просит Государственную ветеринарную и фитосанитарную службу Украины усилить контроль над экспортируемыми в Таможенный союз продуктами мясопереработки в связи с многочисленными случаями нарушений требований и норм ТС украинскими поставщиками, которые российское ведомство фиксирует в последнее время.

Согласно сообщению Россельхознадзора, с соответствующей просьбой заместитель руководителя ведомства Евгений Непоклонов обратился к заместителю председателя Госветфитослужбы Виталию Башинскому.

В частности, для недопущения поставок из Украины в Россию небезопасных продуктов питания Россельхознадзор просит украинскую службу прилагать к каждому ветеринарному свидетельству, сопровождающему партии продукции мясопереработки, заверенное печатью и подписью приложение, удостоверяющее соответствие товара требованиям ТС и России.

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Как сообщал УНИАН, в конце марта Россельхознадзор заявил об обеспокоенности результатами лабораторных проверок товаров ряда украинских производителей молочной и мясной продукции и предупредил о возможности введения ограничений на экспорт их продуктов в РФ.

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Вместе с тем, с учетом всех ограничений и усиления контроля со стороны Россельхознадзора и Роспотребнадзора по отношению к украинским производителям молочной продукции, беспрепятственно экспортировать эти товары в Российскую Федерацию могут 7 из 27 сертифицированных предприятий.

