Порошенко отменил обязательный техосмотр сельхозтехники

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Как сообщал УНИАН,Верховная Рада 3 июня приняла изменения к законодательству относительно обеспечения безопасной эксплуатации сельскохозяйственной техники.

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За это решение проголосовали 247 народных депутатов из 328, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом отменяется обязательный технический контроль сельскохозяйственной техники.

Так, статья 35 Закона "О дорожном движении" дополняется положением о том, что обязательному техническому контролю не подлежат, в частности, технические средства для агропромышленного комплекса, определены Законом "О системе инженерно-технического обеспечения агропромышленного комплекса Украины".

Кроме того, из закона исключается ряд положений, в частности о том, что обязательный технический контроль тракторов, самоходных шасси, самоходных сельскохозяйственных, дорожно-строительных и мелиоративных машин, сельскохозяйственной техники, других механизмов осуществляется в порядке, определенном Кабинетом министров.

Исключается также положение о том, что центральный орган исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере надзора (контроля) в агропромышленном комплексе, создает и ведет реестр субъектов хозяйствования, которые осуществляют обязательный технический контроль тракторов, самоходных шасси, самоходных сельскохозяйственных, дорожно-строительных и мелиоративных машин, сельскохозяйственной техники, других механизмов, а также осуществляет государственный контроль за соблюдением субъектами требований законодательства в этой сфере.

Также исключается положение о том, что на каждый трактор, самоходное шасси, самоходных сельскохозяйственных, дорожно-строительных и мелиоративных машин, единицу сельскохозяйственной техники, другой механизм, который прошел обязательный технический контроль и согласно протоколу проверки технического состояния признан технически исправным, уполномоченный субъект хозяйствования выдает протокол проверки технического состояния транспортного средства.