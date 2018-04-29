Сомневайся и не ешь

Мешки с картошкой, ящики с фруктами, рыба на прилавках, какофония запахов еды, табака и изнеможенного июньским солнцем человеческого тела. Это - один из самых знаменитых рынков Украины – одесский «Привоз». Несмотря на то, что уже далеко за полдень, стоит 30-градусная жара, практически нечем дышать. Люди стоят в очереди за выложенной на обветшалый деревянный столик колбасой и заветренным сыром (вряд ли это такой сорт), за салом и утренними остатками мяса. Продавец в мясном отделе смачно затягивается сигаретой, а в это время над его товаром пикируют мухи. Торговцы, к чьим прилавкам интерес среди покупателей невелик, зазывают их, обещая вкусность и качество продукции. К такому прилавку, который представляет собой два сдвинутых металлических стола, накрытых клеенчатой видавшей виды скатертью, подхожу и я. На нем три горстки креветок: одна - живых, две - варенных.

- А они у вас свежие? - спрашиваю продавца.

- Конечно, свежие. Пробуйте, - отвечает мне немолодая дама с выжженными пергидролем волосами.

- Но ведь они у вас лежат без холодильника, мухи летают…, - продолжаю я.

- Так, не нравится, идите отсюда. Никто не жалуется, - без излишней вежливости отвечает она.

- Мы здесь постоянно берем и живые. Идите отсюда, если не хотите брать, - это уже говорит мне не самого интеллигентного вида молодой человек, который как раз пришел купить 300 граммов креветок.

Чем закончилось употребление «деликатеса» для покупателя, я, естественно, не узнала, сама же в этом продуктовом эксперименте не участвовала.

Остаться в живых

Говорить о качестве продуктов на рынках никто из его «обитателей» не хочет. Ни продавцы, для них это - шкурный интерес, подставлять себя точно не стремятся, ни покупатели – ведь вопрос пошатывает их уверенность, что именно здесь они могут приобрести что-то более натуральное и полезное, чем в супермаркете, где «все напичкано консервантами и ГМО».

У экспертов же мнение однозначное – покупать летом на базаре продукты питания, особенно скоропортящиеся, равносильно игре в русскую рулетку.

«Я считаю, что овощи и фрукты – чуть ли не единственное, что можно покупать на базаре. Все остальное, думаю, лучше там не брать», - отметил глава правления Научно-исследовательского Центра независимых потребительских экспертиз «Тест» Валентин Безрукий.

По его словам, все продукты, которые «Тест» брал для экспертизы на рынках, оказались крайне низкого качества. К примеру, во время тестирования базарного молока и творога, эксперты Центра обнаружили кишечную палочку в 100% образцов молока и в 80% образцов творога.

Старший научный сотрудник Института педиатрии, акушерства и гинекологии АМН Украины Ирина Матвиенко призывает ни в коем случае не покупать «молочку» на рынках для детского питания, несмотря на то, что бытует мнение о якобы ее полезности.

«На сегодняшний момент молочная продукция на рынках не должна покупаться для детского питания. Потому что количество кишечных болезней у детей, тяжело протекающих, вследствие неправильного подхода к питанию родителей резко возрастает в летний период», - подчеркивает врач.

Безусловно, молочные продукты – не единственная рисковая группа товаров, которые украинцы любят приобретать на рынках. Покупают еще удручающего качества мясо, рыбу и даже подсолнечное масло.

«Мы делали тестирование по подсолнечному маслу. Базарное подсолнечное масло, которое было нами закуплено, ужасное. Витаминов мало, безопасность отвратительная», - говорит Безрукий.

На полке, да что толку?

В магазинах и супермаркетах ситуация с безопасностью продуктов питания обстоит значительно лучше, чем на рынках и в местах стихийной торговли, но и здесь обольщаться не стоит. Отравиться едой, взятой с магазинной полки, или получить в нагрузку к ней кишечную палочку потяжелей, чем в случае с базарными продуктами, но вот купить, к примеру, мясные консервы с 43% содержанием мяса можно запросто. В условиях экономического кризиса и, как следствие, падения уровня покупательской способности у населения производители продуктов питания идут на разные хитрости – вместо указанного на упаковке литра молока наливают 950 грамм, в колбасы домешивают сою, даже водку делают 37-градусную. По результатам экспертизы качества мясопродуктов в 2013 году, проведенной Государственной инспекцией Украины по вопросам защиты прав потребителей, из 180 образцов, взятых во всех областях страны, только к двум у ведомства не было претензий. Остальные – не отвечали нормативным требованиям. Такая же история и с алкоголем – из 56 образцов только два отвечают государственному стандарту.

Но и здесь кроется подвох. Соответствие ДСТУ (Государственный стандарт Украины) или же ГОСТу, за которым так ностальгируют «вечные граждане СССР», не отождествляется с гарантией качества. Многие отечественные стандарты далеки от международных, в частности, стандартов ЕС, к тому же они давно не обновлялись, а если и обновлялись, то зачастую в угоду производителям. Безрукий приводит пример: 1-го апреля «Укрметртестандарт» внес изменения в стандарт, регламентирующий требования к качеству творога, которые исключают норму об обязательном содержании молочнокислых бактерий в этом продукте.

«Это выгодно исключительно производителям. Они говорят, что продукт становится более стабильным, более доступным, более качественным. На самом деле это все, на наш взгляд, абсолютно не соответствует действительности. Как творог может быть более качественным, если у него исчез один из самых важных параметров качества?», - удивляется Безрукий.

По мнению экспертов, прекратить вакханалию со стандартами и различными сомнительными манипуляциями с ними в Украине можно путем постепенного отказа от них, а взамен – переход на нормативы Европейского Союза. Альтернативный вариант предлагает директор Лиги производителей пищевых продуктов Геннадий Кузнецов. По его словам, государство нужно вовсе лишить работы со стандартами качества продуктов питания, оставив за ним право разрабатывать законодательные акты, регламентирующие требования к их безопасности.

«Это в Советском Союзе стандартами что-либо регулировали. Во всех цивилизованных странах документами под названием «стандарт» государство вообще не занимается. Это - работа частных компаний, профильных ассоциаций. И они работают даже жестче, чем требует государство», - пояснил Кузнецов.

Европейские надежды

Но, несмотря на морально устаревшие украинские стандарты и несоответствие им продуктов, ситуация с качеством продовольственных товаров в Украине не так плачевна, как может показаться. Стремление отечественных производителей выходить на зарубежные рынки, в том числе, на такие требовательные как европейский, играет на руку потребителю.

«Наш потребитель на 100% выиграет от стремления производителей экспортировать продукцию в ЕС. Дело в том, что для этого они должны будут привести все процессы на своих предприятиях в соответствие с европейским законодательством», - уверяет Кузнецов.

Дальше всего в этом вопросе продвинулись украинские птицеводы. Летом прошлого года 4 птицефабрики получили право экспортировать продукцию в ЕС, в скором времени такое же право будет и у производителей яичных продуктов.

С молочниками ситуация сложнее. Хотя несколько предприятий и заявили о своей готовности до конца года начать поставки в ЕС, для большинства украинских производителей этот рынок остается закрытым ввиду низкого качества молочного сырья.

«С молоком проблема номер один – качество сырья. 70% производится в хозяйствах населения. В основном это молоко 2-го сорта. Оно запрещено в Европейском Союзе для промышленной переработки», - отмечает президент Союза производителей пищевой промышленности Олег Юхновский.

В Украине же такое молоко не только перерабатывают, но и пьют в сыром виде. Безусловно, это – не смертельно. Но вот только почему-то средняя продолжительность жизни в Украине 68 лет, а, к примеру, в Польше – почти 77. Возможно, благодаря улучшению качества украинских продуктов питания в контексте евроинтеграционных стремлений страны, эта разница станет не столь ощутимой.

Яна Брензей (УНИАН)