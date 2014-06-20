Крымчане лишились права на бесплатное получение земельного участка

Крымчане, которые стоят в очереди на бесплатное получение земельного участка, смогут приобрести его только на аукционе, поскольку в РФ бесплатно землю получают лишь льготные категории граждан.

Об этом сообщил нелегитимный председатель Постоянной комиссии Госсовета аннексированной Республики Крым по земельным, аграрным вопросам, экологии и рациональному природопользованию Дмитрий Рогачев, передает сайт "Новости Крыма".

По его словам, законодательством России не предусмотрена бесплатная передача земельных участков в собственность гражданам, как это было в Украине.

Читайте такжеРада поддержала законопроект о свободной экономической зоне Крыма«Если раньше каждый житель села, города имел право по Конституции Украины на получение земельного участка в бесплатное пользование – под садоводство, под индивидуальное строительство, под крестьянское хозяйство, то в РФ бесплатной передачи не предусмотрено, она существует только для определенной льготной категории граждан», – рассказал Рогачев.

Читайте такжеРоссельхознадзор снова не пустил в Крым украинские продуктыПоэтому люди, которые стоят в очереди на бесплатное получение земли, теперь смогут приобретать участки на аукционах. «Его стоимость будет определена согласно кадастровой оценке участка», – сообщил Рогачев, добавив, что цена будет завесить и от региона.

Читайте такжеBloomberg: Путин мечтает о возрождении империи, а его союзники спонсируют боевиков в УкраинеПри этом он выразил надежду, что принятие законопроекта, регулирующего земельные отношения на территории аннексированной республики, расширит перечень льготных граждан с учетом крымских реалий, в том числе, решит вопрос с выделением земли депортированным гражданам.