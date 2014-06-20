ЕС разрешит импортировать из Крыма только товары с украинскими сертификатами

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом в пятницу сообщил высокопоставленный чиновник ЕС.

"Это очень очевидный шаг, другими словами, в ЕС из крымских товаров или услуг будут признаны только те, которые имеют сертификат украинской власти. В противном случае мы не будем воспринимать их на территории ЕС", - сказал он.

Чиновник подчеркнул, что это решение является "своего рода доктриной непризнания Крыма".

"Мы заявили, что не будем признавать аннексию Крыма. И первые меры, которые мы должны принять, это будет решение относительно виз, паспортов, которое мы сейчас обсуждаем. В последующие недели будет больше решений по Крыму", - подчеркнул он.

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Как сообщал УНИАН, 16 марта состоялся нелегитимный референдум по вопросу о статусе Крыма, по итогам которого самопровозглашенная крымская власть заявила о вхождении автономии в состав Российской Федерации.

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США и Евросоюз отказались признавать результаты референдума и применили ряд санкций в отношении российских бизнесменов и чиновников.

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