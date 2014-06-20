В России рассказали, к каким украинским продуктам усилили требования

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации (Россельхознадзор) уточняет, что дополнительные сопроводительные документы необходимы при ввозе в Таможенный союз всех видов украинской продукции, произведенной из свинины или содержащей свинину.

«В связи с поступающими запросами о дополнительных мерах обеспечения безопасности готовой мясной продукции Россельхознадзор разъясняет, что они относятся ко всем видам продукции, выработанной из свинины или содержащей свинину», - сказано в сообщении ведомства.

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Как сообщал УНИАН, накануне Россельхознадзор обратился с Госветфитослужбе Украины с просьбой прилагать к каждому ветеринарному свидетельству, сопровождающему партии продукции мясопереработки, заверенное печатью и подписью приложение, удостоверяющее соответствие товара требованиям ТС и России.

Вместе с тем, Россельхознадзор еще зимой 2014 года запретил ввоз на территорию РФ свинины и продуктов из нее, произведенных в Украине, в связи со вспышкой африканской чумы свиней в Луганской области.

