Россия грозит запретить поставки всей продукции растениеводства из Украины

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации (Россельхознадзор) не исключает возможности введения временных ограничений на ввоз украинской продукции растениеводства из-за распространения в Украине вредителя кукурузы, сообщила пресс-служба ведомства.

«Принимая во внимание крайне высокую степень угрозы проникновения кукурузного жука на территорию России и связанные с этим риски, в случае повторного обнаружения вредителя в феромонных ловушках, установленных вдоль государственной границы на юге страны, Россельхознадзор не исключает вероятности введения временных ограничений на ввоз подкарантинной продукции с Украины всеми видами транспорта», - говорится в сообщение ведомства.

В Россельхознадзоре отметили, что проникновение вредителя из Украины может произойти всеми видами транспорта, которые будут перевозить растительную или иную продукцию из очагов его распространения.

«Его занесение на российскую территорию чревато весьма серьезными экономическими последствиями. Личинки жука повреждают корневую систему, а взрослые особи питаются всеми надземными частями растения, в том числе зернами кукурузы молочно-восковой спелости. Это - наиболее опасный вредитель кукурузы», - говорится в сообщении.

Также в службе сообщили, что вирус кукурузы может вызвать летальные некрозы растений с потерей урожая до 90%.

По данным Россельхознадзора, впервые кукурузный жук появился в Украине в 2001 году. На 1 января текущего года вредитель выявлен в семи областях страны - Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой и Винницкой, на общей площади более 72 тыс. га.

«Согласно экспертной оценке, вектор дальнейшего распространения вредителя по центральной части Украины в восточном направлении создает реальную угрозу его занесения на территорию России», - говорится в сообщении.

По данным ведомства, живой кукурузный жук был обнаружен в 2011 году в феромонной ловушке, установленной инспекторами Россельхознадзора на территории пункта пропуска в Ростовской области. В том же году он был выявлен на грузовом автомобиле, прибывшем с Украины. В 2012 году кукурузный жук выявлялся дважды.

В Россельхознадзоре уверяют, что ведомство уже дважды обращалось в Государственную ветеринарную и фитосанитарную службу Украины с запросами о проведении консультаций по проблемным вопросам в области карантина растений, однако, по их данным, реакции с украинской стороны не было.

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Как сообщал УНИАН, после аннексии Крыма и начала военного конфликта между Украиной и Россией, Россельхознадзор ввел множество ограничений на поставки украинской продукции в Россию. В частности, Россельхознадзор с 16 июня ввел временные ограничения на ввоз продовольственного картофеля из Украины в Российскую Федерацию в связи с неоднократными случаями выявления карантинного для Российской Федерации объекта - золотистой картофельной нематоды.

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В конце марта Россельхознадзор заявил об обеспокоенности результатами лабораторных проверок товаров ряда украинских производителей молочной и мясной продукции и предупредил о возможности введения ограничений на экспорт их продуктов в РФ.