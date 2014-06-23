Потери аграриев от запрета импорта украинского картофеля Россией не превысят $1 млн – эксперт

Запрет со стороны Российской Федерации на импорт картофеля украинского производства, который Россельхознадзор ввел с 16 июня, существенно не повлияет на общий объем экспорта отечественной продукции и на ситуацию на внутреннем продовольственном рынке, считает директор Национального научного центра «Институт аграрной экономики» Юрий Лупенко.

«Потери отечественных аграриев от запрета импорта картофеля из Украины в случае его постоянного характера не будут превышать 1 млн долл. США», - цитирует пресс-служба Лупенко.

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По его данным, Украина ежегодно производит более 20 млн тонн картофеля, что обеспечивает ей место среди мировых лидеров. Вместе с тем, картофель не относится к основным экспортным продуктам Украины. За 2013 год общий объем его экспорта составил 16,3 тыс. тонн на сумму 3,1 млн долл. США. При этом около 5,1 тыс. тонн отечественного картофеля было экспортировано в Молдову, 2,4 тыс. тонн – в Боснию и Герцеговину и 1,8 тыс. тонн – в Беларусь. Доля России в прошлогоднем экспорте украинского картофеля была самой большой – 37,4%. Однако фактические объемы поставок составили лишь 6,1 тыс. тонн на сумму 1,1 млн долл. США.

Также эксперт сообщил, что Украина в Россию экспортирует преимущественно молодой картофель. В частности, в январе-мае текущего года экспорт молодого картофеля превысил 90% всего экспорта отечественного картофеля на сумму свыше 1 млн долл.

«Картофель, произведенный отечественными аграриями, потребляется в основном на внутреннем рынке. При этом продовольственное потребление продукта достигает 6 млн тонн. Более 5 млн тонн используется на семена. На корм животным идет более 9 млн тонн, на переработку – 1 млн тонн», - сообщил Лупенко.

Как сообщал УНИАН, Россельхознадзор с 16 июня ввел временные ограничения на ввоз продовольственного картофеля из Украины в Российскую Федерацию в связи с неоднократными случаями выявления карантинного для Российской Федерации объекта золотистой картофельной нематоды "Globodera rostochiensis (Woll) Behrens". При этом картофель, отгруженный до 16 июня 2014 года, подлежит к ввозу на территорию РФ по результатам карантинного фитосанитарного контроля.

Украинские эксперты считают, что запрет на поставки картофеля из Украины в Россию не повлечет за собой негативных последствий для украинского рынка, так как поставки в РФ этой продукции были минимальными.

Справка УНИАН. Национальный научный центр «Институт аграрной экономики» существует более 50-ти лет как научный центр по разработке экономических основ формирования и осуществления аграрной политики в Украине, актуальных проблем теории и практики развития агропромышленного комплекса, организации внедрения в производство достижений экономической науки, осуществления координации исследований и подготовки научных кадров.