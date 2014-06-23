ЕС запретил импорт товаров из Крыма без украинского сертификата

Совет ЕС принял решение запретить импорт в Европейский Союз товаров из Крыма, которые не имеются украинского сертификата, и призывает это сделать страны-члены ООН.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято на заседании Совета ЕС по вопросам иностранных дел, которое состоялось сегодня в Люксембурге.

«Совет напоминает о своем решительном осуждении незаконной аннексии Крыма и Севастополя, и не будет его признавать. Совет принял решение о запрещении импорта в Европейский Союз товаров, которые происходят из Крыма или Севастополя, за исключением тех, что получили сертификат происхождения от правительства Украины», - говорится в заключении Совета ЕС.

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Кроме того, Совет призывает Внешнюю службу ЕС и Комиссию продолжить мониторинг ситуации, и принимать в случае необходимости дальнейшие меры.

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«Совет призывает государства-члены ООН рассмотреть подобные мероприятия в соответствии с резолюцией ГА ООН 68/262», - сказано в заключении.