Производители шоколада будут вынуждены снизить вес плиток шоколада или повысить цены на них, заявил исполнительный директор Международной организации какао Жан-Марк Анга, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Financial Times.

Такой выбор встал перед ними из-за возникшего на мировом рынке дефицита какао, который связан с растущим спросом на шоколад в Индии, Китае и России и недостаточным производством какао-бобов. Мировые поставки продукта на 90% обеспечивают малые фермерские хозяйства в Гане и Кот-д'Ивуаре, которым сложно наращивать производство.

В данный момент цены на какао-бобы взлетели до максимума за почти три года, превысив $3 тыс. за тонну.