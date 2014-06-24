Аграрии Донецкой и Луганской областей просят создать «коридор» для вывоза урожая

Сельскохозяйственные производители Донецкой и Луганской областей просят правительство создать безопасный «коридор» для вывоза собранного урожая из восточных регионов страны, где продолжаются военные действия, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

«Сельхозтоваропроизводители востока отметили необходимость освобождения территорий сельхозугодий от военной техники, оборудования, боеприпасов и вынесли предложение о создании так называемого «коридора» для вывоза собранного урожая. Они также обратили внимание на необходимость прямой перевозки зерновых с поля на элеватор и определения элеваторов, которые могли бы принимать зерно», - говорится в сообщении министерства.

Кроме того, по данным ведомства, аграрии обеспокоены недостаточным запасом средств пожаротушения на местах уборки урожая, а также недостаточным обеспечением комбайнами и топливом для уборочной кампании.

Согласно сообщению, Минагропрод намерен подготовить поручения для дополнительного обсуждения проблемных вопросов аграриев восточного региона с представителями других министерств.

Читайте такжеЗа каждым комбайном на Донбассе придется пускать БТР - министр АПККак сообщал УНИАН, после аннексии Россией украинского Крыма, которой предшествовала военная оккупация полуострова и нелегитимный референдум о выходе Автономной Республики Крым из состава Украины, Россия не оставила попыток дестабилизировать ситуацию в Украине. В середине апреля российские вооруженные боевики захватили административные здания в ряде городов Донецкой области, а также в Луганске.

С апреля на территории Донецкой и Луганской областей проходит антитеррористическая операция.