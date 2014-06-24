В Украине ужесточат ответственность за незаконное изготовление и сбыт алкоголя

Кабинет министров Украины для эффективной борьбы с теневым рынком алкогольной продукции предлагает Верховной Раде ужесточить ответственность за незаконное изготовление, использование и сбыт алкогольной продукции, а также усовершенствовать нормативное регулирование производства и обращения марок акцизного налога.

Соответствующий законопроект №4151 от 23 июня 2014 года «Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования отдельных вопросов рынка ликеро-водочных изделий» опубликован на сайте парламента.

В частности, правительство предлагает увеличить штрафные санкции за нарушение правил торговли пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками и табачными изделиями, увеличив их до 1700-5100 грн, в то время как действующим законодательством предусмотрено 850-3400 грн.

Также Кабмин предлагает увеличить штраф за изготовление, приобретение, хранение или реализацию фальсифицированных алкогольных напитков или табачных изделий – до 340-1700 грн вместо 170-850 грн. Реализация фальсифицированных алкогольных напитков или табачных изделий, а также оборудования для их производства влечет за собой наложение штрафа в размере 850-2550 грн против сегодняшних 340-1700 грн.

В законопроекте также предусмотрено наложение штрафа от 51 тыс. грн до 170 тыс. грн и лишение свободы на срок до двух лет с конфискацией продукции и оборудования в случае производства подакцизной продукции в подпольных цехах.

Кабмин также предлагает увеличить в десять раз штрафы за производство спирта этилового, коньячного, плодового, алкогольных напитков и табачных изделий без лицензии. Так, штраф будет формироваться из расчета 200% стоимости произведенной продукции, но не менее 85 тыс. грн, оптовая и розничная торговля ими без лицензии – не менее 17 тыс. грн. Кроме того, предлагается в десять раз поднять минимальные штрафные санкции за розничную торговлю алкоголем через не указанный в лицензии контрольно-кассовый аппарат – до 10 тыс. грн.

Кроме того, правительство предлагает отменить выдачу приложения к лицензии на производство алкогольных напитков.

«Ситуация, которая сложилась в Украине с незаконным оборотом алкогольных напитков, обязывает постоянно изыскивать новые пути противодействия, определять эффективные меры к сокращению спроса и предложения на алкогольные напитки, изготовленные вне контроля государства и без уплаты налогов. Поэтому особенно актуально на сегодня усиление ответственности за преступления в сфере оборота алкогольных напитков», - говорится в пояснительной записке.

Кабмин рассчитывает, что в случае принятия законопроекта, увеличение размера штрафных санкций приведет к росту поступлений в государственный бюджет за счет борьбы с теневым рынком подакцизной продукции.

«Принятие законопроекта также будет способствовать уменьшению административных барьеров для ведения бизнеса по производству ликеро-водочных напитков», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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Как сообщал УНИАН, ранее в Министерстве доходов и сборов сообщили, что нелегальная алкогольная продукция в Украине составляет 10% от общего объема украинского рынка алкоголя, тогда как еще в начале текущего года этот показатель был равен 40%.

Миндоходов проводит операцию «Акциз-2014», в ходе которой в апреле сотрудники следственно-оперативных подразделений изъяли из незаконного оборота более 800 тыс. бутылок алкогольных напитков, более 50 тыс. литров спирта, а также 900 тыс. пачек табачных изделий. Также сотрудники изъяли почти 2 млн поддельных акцизных марок и 50 млн рекламных стикеров.