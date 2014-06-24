В России решили запретить украинскую продукцию с помощью лжи

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации (Россельхознадзор) сообщил недостоверную информацию о площади распространения вредителя кукурузы в Украине, более чем вдвое преувеличив ее, с целью найти причину для запрета поставок украинской продукции. Об этом сообщила пресс-служба Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины.

«На официальном сайте Россельхознадзора недавно появилось сообщение, в котором указаны заведомо недостоверные данные о площади распространения западного кукурузного жука в Украине. А именно, указанная площадь распространения вредителя - более 72 тыс. га, что не соответствует действительности», - говорится в сообщении.

По данным Госветфитослужбы, которые ранее были опубликованы в открытом доступе на портале ведомства, площадь распространения вредителя кукурузы составляет 33 тыс. га.

«Эти данные общедоступны, и поэтому остается только догадываться, с какой целью российская сторона сообщила о завышенной более чем вдвое площади распространения западного кукурузного жука в Украине», - отмечает служба.

При этом подчеркивается, что ежегодно специалисты Госветфитослужбы проводят обследования с целью выявления карантинных организмов, в том числе западного кукурузного жука.

«Больше всего внимания при обследованиях уделяют территориям, прилегающим к международным аэропортам, а также районам, граничащим с зараженными регионами. В зонах возможного заноса и появления этого вредителя на полях кукурузы и прилегающих к ним территориях государственные фитосанитарные инспекторы осуществляют постоянный контроль путем визуального осмотра корневой системы и вегетирующих растений, а также путем отлова жуков на феромонные ловушки», - говорится в сообщении.

По данным Госветфитослужбы, по состоянию на 1 января 2014 года вредитель выл выявлен в Винницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях на общей площади 33 тыс. га. Вместе с тем, Госветфитослужба не исключает возможного увеличения площади распространения вредителя в 2014 году в случае несоблюдения субъектами хозяйственной деятельности ограничений карантинных зон.

По данным службы, области Украины, граничащие с Россией, имеют наименьший риск заражения кукурузным вредителем, поскольку этот вредитель ни разу не был обнаружен с помощью феромонных ловушек или пищевых приманок.

В случае выявления вредителя на территорию, где он был обнаружен, Госветфитослужба накладывает карантин. При этом устанавливаются границы и размер выявленного очага, в котором специальным образом регламентируется перевозка грузов из карантинной зоны. Все грузы с продукцией растительного происхождения, которые вывозятся из карантинных зон, сопровождаются карантинными сертификатами, которые выдаются только на основании осмотра и фитосанитарной экспертизы. В случаях выявления карантинных организмов, в том числе и кукурузного жука, груз подлежит обеззараживанию, переработке или уничтожению.

Как сообщал УНИАН, 23 июня Россельхознадзор заявил, что не исключает возможности введения временных ограничений на ввоз украинской продукции растениеводства из-за распространения в Украине вредителя кукурузы. По данным Россельхознадзора, в Украине вредитель выявлен на общей площади более 72 тыс. га.

Читайте такжеРоссия ужесточает требования к украинскому мясу

После аннексии Крыма и начала военного конфликта между Украиной и Россией Россельхознадзор ввел множество ограничений на поставки украинской продукции в Россию. В частности, Россельхознадзор с 16 июня ввел временные ограничения на ввоз продовольственного картофеля из Украины в Российскую Федерацию в связи с неоднократными случаями выявления карантинного для Российской Федерации объекта - золотистой картофельной нематоды.

Читайте такжеРоссия запретила импорт картофеля из Украины

В конце марта Россельхознадзор заявил об обеспокоенности результатами лабораторных проверок товаров ряда украинских производителей молочной и мясной продукции и предупредил о возможности введения ограничений на экспорт их продуктов в РФ.