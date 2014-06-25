Россия не пустила в Крым украинскую картошку

Инспекторы Управления Россельхознадзора по Крыму и г. Севастополь не пустили на территорию полуострова с материковой Украины 10 автомобилей с продовольственным картофелем, общим весом 7,5 тонн.

Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

«Вопреки введенным Россельхознадзором временным ограничениям на поставку продовольственного картофеля из Украины в Российскую Федерацию, сотрудниками ведомства за последние сутки зафиксированы несколько попыток ввоза небезопасной продукции на территорию полуострова», - идет речь в сообщении.

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Как сообщалось ранее, временные ограничения на поставку продовольственного картофеля из Украины введены Россельхознадзором 16 июня.

Причиной россияне назвали неблагополучную фитосанитарную обстановку по золотистой картофельной нематоде на территории Украины.

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Согласно сообщению украинского Минагропрода, по итогам проверки партий картофеля, которые были поставлены в РФ, карантинные организмы не были обнаружены.