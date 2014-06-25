Экспорт украинской сельхозпродукции в Россию упал на 30%

Падение объема экспорта украинской сельскохозяйственной продукции на рынок Российской Федерации за 5 месяцев 2014 года составило более 30%.

Об этом накануне заседания правительства сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Игорь Швайка.

«Боюсь даже называть эту цифру. Около 30% - падение экспорта в Российскую Федерацию по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - сказал Швайка. - Это страшные цифры. Это уменьшение производства. Уменьшение закупочных цен на молоко, если речь идет о молочной продукции. Это забой скота, если речь о крупном рогатом скоте».

При этом министр отметил, что сейчас в Украине не исключен дефицит свинины, поскольку значительная часть больших свинокомплексов размещалась именно в Донецкой области. «В зоне риска у нас сейчас может быть свинина», - сказал министр, но не уточнил, насколько критической может быть эта ситуация.

Как сообщал УНИАН, после аннексии Крыма и начала военного конфликта между Украиной и Россией, Россельхознадзор ввел множество ограничений на поставки украинской продукции в Россию.

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В частности, Россельхознадзор с 16 июня ввел временные ограничения на ввоз продовольственного картофеля из Украины в Российскую Федерацию в связи с неоднократными случаями выявления карантинного для Российской Федерации объекта - золотистой картофельной нематоды.

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В конце марта Россельхознадзор заявил об обеспокоенности результатами лабораторных проверок товаров ряда украинских производителей молочной и мясной продукции и предупредил о возможности введения ограничений на экспорт их продуктов в РФ.