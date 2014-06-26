Аграрии оккупированного Крыма в панике - некуда продавать зерно

В этом году урожай ранних зерновых культур в оккупированном Крыму почти в 2,5 раза превышает показатели двух предыдущих лет, но не решен вопрос, куда продавать излишки.

Об этом на пресс-конференции заявил нелегитимный министр аграрной политики и продовольствия Крыма Николай Полюшкин, передают "Новости Крыма".

«Урожай в этом году почти в 2,5 раза лучше, чем был в предыдущие 2 года, но тогда у нас были аномальные погодные условия», - сказал Полюшкин, добавив, что ситуацию в этом году «спасли дожди, которые шли с конца мая».

Читайте такжеКрымчане лишились права на бесплатное получение земельного участкаСтоит напомнить, агропромышленным предприятиям полуострова рекомендуют не реализовывать весь урожай зерна из-за низких закупочных цен у местных зернотрейдеров.

По данным министра, в этом году урожайность ранних зерновых составила 24 центнера с гектара, а ожидаемый валовой сбор может составить порядка 1,1 млн т.

Полюшкин добавил, что уже сейчас производители готовы продавать ячмень, однако пока это остается проблемой.

Читайте такжеЕС запретил импорт товаров из Крыма без украинского сертификата«Уже сейчас сельхозпроизводители готовы продавать ячмень, но с этим у нас проблема, - сказал нелегитимный министр. - Мы будем решать ее на рабочем зерновом форуме. Скорее всего, продавать зерно мы будем внутри Крыма. Такие культуры как фуражный ячмень могут быть востребованы в странах Юго-Восточной Азии, странах Ближнего Востока и Северной Африки».

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