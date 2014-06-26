В Украине фальсифицируется около 70% масла - эксперты

Больше всего в Украине фальсифицируется молочная продукция, в частности, около 70% масла в стране не соответствует стандартам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции "Качество и безопасность пищевой продукции в Украине" заявила глава общественной организации "Всеукраинская ассоциация по вопросам защиты прав потребителей" Ирина Кравченко.

"Больше всего все-таки фальсифицируется молокопродукция на территории Украины. Мы постоянно, каждый месяц отбираем до 40 образцов животного масла, чтобы увидеть, какие производители и как относятся к производству этой продукции. До 70% масла в Украине фальсифицируются", - сообщила Кравченко.

По ее словам, среди отобранных образцов масла часто нет не только настоящего продукта, но и даже спредов.

"По самой низкой цене продается не масло и даже не спред. Молочного жира там вообще нет. В животном масле должно быть 100%, а в спредах - 25%, однако мы находили 12-13% молочного жира. Это уже даже и не спред. Вы понимаете к чему пришли производители в погоне за доходами", - отметила Кравченко.

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Эксперт сообщила, что результаты проверок, проведенных общественной организацией, всегда направляются в уполномоченные органы - Государственную инспекцию защиты прав потребителей, Государственную ветеринарную и фитосанитарную службу, в Антимонопольный комитет, в прокуратуру и другие службы.

"Когда я получаю письма с отписками, какая работа сделана, становится смешно. ... Контролирующие органы должны более тщательно исследовать. Я понимаю, что недостаточно средств, а также есть сложная процедура, которую сделали такой заинтересованные лица",- сказала она.

Кравченко также сообщила, что общественная организация намерена в ближайшее время проверить на соответствие стандартам алкогольную продукцию, в частности, вино, а также фрукты и овощи, в которых, по ее данным, нитраты на сегодняшний день часто превышают 30-50%.

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Как сообщал УНИАН, ранее центр экспертиз "Тест" сообщил, что в Украине 20-25% молочной продукции фальсифицируется с помощью растительных жиров, причем чаще всего не крупными, а мелкими производителями.

По данным Госстата, производство жидкого молока, молокосодержащих продуктов и сливочного масла в Украине в январе-мае 2014 года продолжает расти, в то время как объемы производства йогуртов, твердых и неферментированных сыров сокращаются с начала года.