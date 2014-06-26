На табачных подделках Украина потеряла более 2 млрд гривень

Об этом заявила представитель офиса по юридическим вопросам Генерального секретариата ИНТЕРПОЛ Розелла Манжон (Rosella Mangion) на конференции «Стимулируя и защищая интеллектуальную собственность в Украине».

"К сожалению, производство поддельной продукции и пиратство не рассматриваются как серьезные преступления в национальном законодательстве некоторых стран. Но международная организованная преступность часто вовлечена в нелегальную торговлю и даже производство поддельных товаров. Огромные прибыли от торговли поддельной продукции идут на финансирование других видов незаконной деятельности", – уверена Розелла Манжон.

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По словам представителя ИНТЕРПОЛ, международная организованная преступность наиболее активна в торговле наркотиками, лекарствами и табачными изделиями.

"В 2012 г. Всемирная организация здравоохранения приняла Протокол о ликвидации нелегальной торговли табачными изделиями. И это не случайно: преступность заинтересована в нелегальной торговле этим товаром. Табачную продукцию легко перевозить, маскировать. К тому же риски крайне незначительны, поскольку преступления в сфере нарушений интеллектуальной собственности (подделки марок и брендов) не предусматривают серьезных наказаний, но при этом приносят огромную прибыль", – объясняет Розелла Манжон.

С похожими вызовами, по мнению представителя ИНТЕРПОЛ, сталкивается и правительство Украины.

Чтобы усилить эффективность борьбы с нелегальным оборотом подакцизных, и в частности, табачных изделий Розелла Манжон предлагает Украине, прежде всего, ратифицировать упомянутый Протокол ВООЗ о ликвидации нелегальной торговли табачными изделиями.

"Ратификация Протокола создаст целостную структуру по борьбе с этим преступлением. Принцип «track and trace» (отслеживание движения товаров) важен не только для обеспечения безопасности легальной цепочки поставки продукции, но и для расследования преступлений в сфере нелегальной торговли", – объясняет Розелла Манжон.

Еще одним эффективным механизмом, по ее мнению, является отслеживание компонентов, которые используются в производстве товара. Например, если речь идет о табачной продукции, более жесткое регулирование продажи сигаретной бумаги, фильтров поможет сделать борьбу с подделками и нелегальной продукцией более эффективной.

Также, по мнению представителя Интерпола, крайне важно, чтобы законодательство предусматривало конфискацию выручки, полученной от продажи поддельных товаров.

"Прибыль – это главный стимул для вовлечения криминальных групп в контрафактный бизнес. Поэтому конфискация нелегальных доходов крайне важна. Для Украины настало время действовать", - уверена представитель офиса по юридическим вопросам генерального секретариата ИНТЕРПОЛ Розелла Манжон.